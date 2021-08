Paralympics, Schwimmen: Schott und Engel erreichen Finals

Auf seiner Paradestrecke 100 m Brust gehört Engel am Mittwoch zu den Topfavoriten. Ebenfalls das Finale erreichte am Montag Marlene Endrolath über 200 m Lagen in der Startklasse SM13, ausgeschieden ist dagegen Malte Braunschweig als Vorlaufletzter über 100 m Rücken in der Klasse S9.