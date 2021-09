Paralympics: Para-Kanute Kierey verpasst Medaille

"Mit dem Rennen bin ich sehr zufrieden, mehr war nicht drin. Heute waren die anderen besser", sagte der Berliner: "Was ich verloren habe, trage ich an zu vielen Kilos mit mir rum." Es verspüre einen "guten Mischmasch" aus Freude und Enttäuschung, führte der dreimalige Weltmeister weiter aus: "Man ist froh über das Rennen, der sechste Platz ist das beste Ergebnis meiner Saison. Also haben wir vieles richtig gemacht."