Para-Sportschützin Hiltrop verpasst weitere Medaille

Sportschützin Natascha Hiltrop hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio zum Abschluss ihre dritte Medaille knapp verpasst. Nach Weltrekord in der Qualifikation kam die deutsche Fahnenträgerin im Finale im Liegendschießen mit dem Kleinkaliber nach schwachem Start nicht über Rang fünf hinaus. Damit schließt das Team D Paralympics die Sommerspiele in Japan mit 13 Gold-, zwölf Silber- und 18 Bronzemedaillen ab.