Quade: "Wir stehen da, wo wir uns gesehen haben"

134 Sportlerinnen und Sportler plus drei Guides hatten sich für Tokio qualifiziert. In Rio waren es noch 155 gewesen, in London 2012 151. Bei den Paralympics 2024 in Paris "möchte ich nicht noch weniger dabei haben. Wir müssen die Basis deutlich vergrößern. Wie wir das hinbekommen, müssen wir schauen", betonte Quade.