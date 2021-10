Rollstuhlbasketballerinnen verpassen Bronze: "Tut weh"

Bittere Tränen statt fest eingeplanter Medaille: Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei den Paralympics im Spiel um Bronze gegen die USA trotz einer treffsicheren Kapitänin Mareike Miller eine bittere 51:64 (25:31)-Niederlage hinnehmen müssen. Damit blieb das erfolgsverwöhnte Team D in Tokio erstmals seit Athen 2004 ohne Medaille. 2008 in Peking und 2016 in Rio hatten die deutschen Frauen jeweils Silber gewonnen, 2012 in London wurden sie Paralympics-Sieger.