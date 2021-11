Rekord-Paralympics in Paris: 549 Entscheidungen in 22 Sportarten

Das Programm der Paralympics wird für Paris 2024 auf Rekordzahlen ausgeweitet. 4400 Athletinnen und Athleten nehmen an 549 Medaillenentscheidungen in 22 Sportarten teil, das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Freitag bekannt. In Tokio hatte es zuletzt 539 Wettbewerbe gegeben.