DBS begrüßt Inhalte des Koalitionsvertrags: „Meilenstein“ für Para-Sportler

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) sieht in den Inhalten des Koalitionsvertrags „einen Meilenstein“ für Para-Sportler. Im von der designierten Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP verabschiedeten Papier seien „viele der Themen zu finden, die wir in der vergangenen Legislaturperiode sowie während der Koalitionsverhandlungen in die politische Diskussion hineingetragen haben“, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher: „Die Grundlage ist damit vorhanden und es geht in eine gute und richtige Richtung.“