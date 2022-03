ARD zieht positive Bilanz der Paralympics-Berichterstattung

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten dazu die Berichte im Ersten ein, die im Umfeld des regulären Wintersport-Programms platziert waren. "Mit der programmlichen Einbettung in unsere Wintersport-Strecken am Wochenende ist es uns gelungen, noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer an den Parasport heranzuführen", betonte Balkausky.