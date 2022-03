Deutscher Behindertensportverband bietet ukrainischen Sportlern Hilfe an

Es gehe "darum, dass die Parasportler irgendwo außerhalb der Ukraine unterkommen und ihren Sport ausüben können", ergänzte Karl Quade. Finanziell sei von der Stiftung Deutscher Sport bereits ein Konto eingerichtet worden. "Dort werden wir uns anhängen und über weitere Techniken Mittel zur Verfügung stellen", führte der Chef de Mission aus. Große Teile der in China so erfolgreichen ukrainischen Mannschaft werden wegen des Angriffskriegs Russlands nach den Spielen nicht in die Heimat zurückkehren.