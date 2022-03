Forster im Riesenslalom als Vierte in Lauerstellung

Forster hatte zuvor in der Super-Kombination ihren insgesamt dritten Paralympics-Sieg geholt, zudem gewann sie in Yanqing schon Silber in Abfahrt und Super-G. Mit ihrem ersten Lauf im Riesenslalom sei sie "gar nicht zufrieden", sagte sie dem SID: "Ich finde den Schnee extrem schwierig, weil er total nass ist. Ich habe keinen richtigen Grip bekommen, bin zu lange auf der Kante gestanden und bin irgendwie gar nicht reingekommen."