"Frieden für alle": Para-Team der Ukraine gedenkt Kriegsopfern

Das Paralympics-Team der Ukraine hat mit einer emotionalen Schweigeminute an die gefallenen Landsleute in der Heimat gedacht. Dazu hielten die rund 30 Athleten und Teammitglieder am Donnerstag ein Banner mit der Aufschrift „Frieden für alle“ und ihre Fäuste hoch, viele von ihnen weinten. Die Sportlerinnen trugen Sonnenblumenkränze und Bänder in den blau-gelben Nationalfarben in ihren Haaren.