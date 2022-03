Paralympics-Star Bentele: „Vorzeichen nicht ideal“

Einsetzen will sich die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Das werde sie "aus vollem Herzen unterstützen. Als Sportlerin tut es mir weh, wenn die Spiele in der Öffentlichkeit nur mit Kommerz und Restriktionen in Verbindung gebracht werden."