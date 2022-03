Snowboarder Schmiedt im Viertelfinale - Keller und Ness ausgeschieden

Nur die besten 16 der jeweiligen Qualifikation erreichten die Viertelfinals am Montag (ab 4.30 Uhr MEZ/ZDF), noch am selben Tag werden die Medaillen vergeben. Da in Schmiedts Klasse, in der Sportler mit Beeinträchtigung an den unteren Extremitäten antreten, nur 15 Athleten am Start waren, reichte ihm ein gültiger Lauf zum Weiterkommen.