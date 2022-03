Trotz Erfolgen von Peking: Beucher sorgt sich um Nachwuchs

In China holten die 15-jährige Linn Kazmaier und die drei Jahre ältere Leonie Walter im Skilanglauf und Biathlon in der Sehbehindertenklasse überraschend einige Medaillen, darunter sogar jeweils eine goldene. "Das setzt nicht nur Ausrufezeichen, sondern hat hoffentlich auch viele Nachahmer in Para-Deutschland", sagte Beucher dem SID. Die Erfolge müssten "eine Strahlkraft in alle deutschen Wintersportorte entwickeln".