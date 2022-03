"Weiß, wozu ich fähig bin": Biathlonspezialist Fleig peilt Medaille an

Fahnenträger Martin Fleig rechnet sich bei den Paralympischen Winterspielen in seiner Spezialdisziplin Biathlon große Chancen aus. „Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich muss es nur abrufen“, sagte der 32 Jahre alte Freiburger vor der Eröffnungsfeier in Peking. Am Samstag (3.40 Uhr MEZ) greift Fleig in der Loipe nach der ersten deutschen Medaille.