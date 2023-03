„Eine Katastrophe“: Beucher kritisiert Russland-Entscheidung

Frankfurt am Main (SID) - DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat den IOC-Beschluss zur Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport harsch kritisiert. „Das ist eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass der Sport eine friedensstiftende Funktion hat“, sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes dem Sport-Informations-Dienst: „Unter solchen Entscheidungen leidet der Sport in seiner ganzen Akzeptanz.“