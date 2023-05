Para-Wettkämpfe weiterhin ohne Russen und Belarussen

Frankfurt am Main (SID) - Die russischen und belarussischen Para-Sportler bleiben trotz eines Teilerfolgs vor dem Berufungsgericht weiter suspendiert. Dies teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Freitag mit. Demnach prangerte das Berufungsgericht bei der Verhandlung zwar technische Fehler an und forderte eine erneute Entscheidung in der Russland-Frage auf der kommenden Generalversammlung, setzte aber dennoch den geltenden Ausschluss nicht außer Kraft.