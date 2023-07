DBS-Präsident bekräftigt Forderung nach Russland-Ausschluss

Friedhelm Julius Beucher, seit 2009 Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), hat seine Haltung in der Russland-Frage 13 Monate vor den Paralympics in Paris (28. August bis 8. September 2024) bekräftigt. „Der grauenvolle Krieg schickt uns jeden Tag immer schlimmere Bilder. Es gibt nicht den geringsten Grund, diese Position infrage zu stellen. Bumms, Ende, Aus“, sagte der 77-Jährige am Dienstag in der „SID Mixed-Zone“ in Köln.