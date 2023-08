Parsons hofft auf „großartige“ Paralympics

IPC-Präsident Andrew Parsons blickt ein Jahr vor Beginn optimistisch auf die Paralympischen Spiele in Paris. „Es stehen alle Sterne gut für Paris 2024, um großartige und unvergessliche Paralympische Spiele zu veranstalten, die einen Maßstab für alle zukünftigen Ausgaben setzen“, sagte der Chef des Internationalen Paralympischen Komitees. Er erwarte ab dem 28. August 2024 „innovative und revolutionäre Paralympics“ und spüre bereits eine große Vorfreude.

Dabei rechnet der Brasilianer mit einem Rekord, die Marke von 164 teilnehmenden NPC's aus dem Jahr 2012 solle deutlich geknackt werden. "In den letzten zehn Jahren haben wir eine dramatische Verbesserung der sportlichen Leistungen in allen 22 Sportarten erlebt, während die Vielfalt der Talente und das Niveau der Wettkämpfe noch nie so hoch waren." Er erwarte sportlich "die besten Paralympischen Spiele aller Zeiten".