Rehm denkt an neun Meter statt an Rücktritt

Über allem schwebt in seinem Kopf aber die auch von olympischen Athleten bislang unerreichte Schallmauer von neun Metern. "Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch im Leistungssport träumt", so Rehm: "Wir müssen natürlich realistisch bleiben, aber ich bin jetzt so nah dran an dieser magischen Marke wie noch nie. Wenn man das Gefühl hat, dass die Landung noch nicht perfekt war, dann beginnt man zu träumen."