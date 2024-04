Para-EM: Böttcher verpasst erneutes Gold

Die Gold-Serie von Schwimmerin Gina Böttcher bei der Para-EM auf Madeira ist in ihrem vierten Finale gerissen. Die 23-Jährige vom SC Potsdam kam am Freitag im Finale der Startklasse S5 über 200 m Freistil auf den vierten Platz, der Sieg ging an die Italienerin Monica Boggioni. Zuvor hatte Böttcher in drei Finals von Madeira dreimal Gold gewonnen, zuletzt am Donnerstag über 50 m Freistil.