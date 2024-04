Weltrekord und Gold: Schwimmer Engel siegt bei Para-EM

Am Vormittag Weltrekord, am Abend Gold: Paralympics-Sieger Taliso Engel (Leverkusen) hat bei der Schwimm-EM auf Madeira einen perfekten Tag hingelegt. Der sehbehinderte 21-Jährige schlug im Vorlauf der Startklasse SB13 über die 100 m Brust nach 1:02,22 Minuten an und verbesserte seine vorherige Bestmarke von den Sommerspielen in Tokio (1:02,97 Minuten). Das Finale gewann er dann in 1:02,69 souverän.