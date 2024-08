"Die gehören nicht dahin": Beucher kritisiert Russen-Teilnahme

Die russischen und belarussischen Sportler dürfen in Paris erneut nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, die Nationalhymne wird im Siegesfall ebenfalls nicht gespielt. Eine Teilnahme unter russischer Flagge wurden wegen der Militäroffensive des Landes in der Ukraine nicht zugelassen. Die nötige Mehrheit für den von deutscher Seite geforderten Komplettausschluss hatte sich auf der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees in Bahrain nicht gefunden.