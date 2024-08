Klopp nimmt Rolle in Paris an: "Jürgens Anwesenheit ist ein Statement"

Jürgen Klopp hat sich bei einem Besuch in Paris als großer Fan der Paralympischen Spiele geoutet. „Ich habe es schon oft geschaut. Aber es ist leider eine Herausforderung, paralympischen Sport im Fernsehen zu finden, das geht oft nur über Streaming“, sagte der 57-Jährige in der Arena Porte de la Chapelle: „Ich denke, dass wir alle bereit sind, mehr zu schauen, als bislang angeboten wird. Bei Olympia waren sicher viel mehr Kameras hier.“

„Jürgens Anwesenheit ist ein Statement“

„Irgendwann muss irgendeiner den Startschuss geben. Ich finde, es sollte mehr gezeigt werden. Es ist so ermutigend und bewundernswert, was hier für Leistungen gezeigt werden.“ Klopp hatte am Donnerstag seinen guten Freund Wojtek Czyz vor Ort angefeuert. Der frühere deutsche Para-Leichtathlet tritt in Paris für seine neue Heimat Neuseeland im Badminton an.