Paralympics: Bis zu 25.000 Polizeikräfte im Einsatz

Für das nächste Sport-Highlight in Paris liegt laut Frankreichs Innenminister keine akute Bedrohung vor.

Für das nächste Sport-Highlight in Paris liegt laut Frankreichs Innenminister keine akute Bedrohung vor.

Bis zu 25.000 Polizeikräfte sollen während der Paralympics in Paris die Sicherheit gewährleisten. Das kündigte der französische Innenminister Gerald Darmanin am Dienstag mit Blick auf die Wettbewerbe vom 28. August bis 8. September an.