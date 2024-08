Paralympics: Gender-Hetzjagd droht: "Ich habe keine Angst"

Die an Morbus Stargardt - eine seltene Augenkrankheit - erkrankte Läuferin wird über 200 und 400 m in der Kategorie T12 an den Start gehen. Nach der neuseeländischen Gewichtheberin Laurel Hubbard, die 2021 bei Olympia in Tokio als erste Transperson für ein Novum sorgte, wird die 50-Jährige paralympische Geschichte schreiben.