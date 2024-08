Paralympics: Tobias Meyer verpasst Finale nach Leistungseinbruch

Sportschütze Tobias Meyer hat bei den Paralympischen Spielen in Paris mit einem Leistungseinbruch den Finaleinzug aus der Hand gegeben. Der 25-Jährige lag in der Qualifikation mit der Luftpistole über 10 m lange Zeit in der Spitzengruppe, rutschte aber mit zwei schwachen Abschlussserien noch auf Platz 15 ab. Nur die besten Acht qualifizierten sich für die am Nachmittag angesetzte Medaillenausscheidung, dafür fehlten im Chateauroux Shooting Centre vier Ringe.