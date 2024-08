Zur Para-Eröffnung: Parsons ruft "Inklusionsrevolution" aus

IPC-Präsident Andrew Parsons hat mit einer flammenden Rede bei der Eröffnungsfeier für die Paralympischen Spiele von Paris eine „Inklusionsrevolution“ ausgerufen. „Liberte, egalite, fraternite“, rief der Chef des Internationalen Paralympischen Komitees den auf der Tribüne sitzenden Staatsoberhäuptern sowie den Zuschauern auf der Place de la Concorde zu, also Spiele im Sinne der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

"Durch ihre Leistungen werden die paralympischen Athleten Stigmata herausfordern, Einstellungen ändern und die Grenzen dessen, was man für möglich hält, neu definieren", so Parsons weiter: "Vor 225 Jahren war der Place de la Concorde Zentrum der französischen Revolution, ich hoffe, dass hier nun auch der Funke zur Inklusionsrevolution überspringt. Vive la revolution de l'inclusion". Dieser Aufruf solle über Frankreich hinaus in die ganze Welt schallen.