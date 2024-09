Paralympics: Edina Müller kämpft im Halbfinale um Finaleinzug

Kanutin Edina Müller muss bei den Paralympics in Paris den Umweg über das Halbfinale nehmen. Die deutsche Fahnenträgerin fuhr am Freitagvormittag im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne in ihrem Vorlauf der Startklasse KL1 über 200 m in 55,27 Sekunden auf Rang zwei und verpasste damit den direkten Einzug in den Endlauf.