Paralympics: Willing verpasst Medaille – Bensusan im 200m-Finale

Speerwerferin Martina Willing hat in Paris ihre 13. Medaille bei Paralympischen Sommerspielen verpasst. Die 64-Jährige kam in der sitzenden Klasse F56 auf Rang sechs, zum Bronzeplatz fehlten gut drei Meter. „Mir geht es gut damit“, sagte die Cottbuserin: „Es sind nur fünf vor mir, zehn Starterinnen habe ich hinter mir gelassen.“ Willing nahm in Paris zum neunten Mal an Sommerspielen teil, außerdem startete sie 1994 im Langlauf bei Winterspielen.