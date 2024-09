"Ist das genial!" Nächstes Gold für Deutschland in Paris

Durststrecke der Para-Schützen beendet

In Tokio hatte die inkomplett querschnittsgelähmte Schützin in der gleichen Disziplin Silber gewonnen, ihr Gold holte sie damals mit dem Luftgewehr liegend. Damit hatte sie in Japan die 17 Jahre andauernde Durststrecke der deutschen Para-Schützen ohne Titel beendet, in Paris zeigte sie nun erneut ihre ganze Klasse.