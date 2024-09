Paralympics: Positive Sendebilanz - Online legt weiter zu

Rehm sorgt für Top-Quote

Die meistgesehene Übertragung war die Eröffnungsfeier am 28. August, das ZDF verbuchte rund 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Im Ersten war die Abend-Sendestrecke zur Leichtathletik am 4. September am erfolgreichsten. 2,37 Millionen Menschen (10,5 Prozent MA) verfolgten unter anderem, wie Weitspringer Markus Rehm sich seine vierte Paralympics-Goldmedaille in Folge sicherte.