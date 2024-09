Paralympics: Deutsche Rollstuhlbasketballerinnen kämpfen ums Halbfinale

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei ihrer Medaillenmission bei den Paralympics in Paris eine schwierige Ausgangslage. Das Team um Mareike Miller war gegen Topfavorit Niederlande zum Gruppenabschluss beim 48:68 (19:34) chancenlos und geht als Vorrundendritter ins Viertelfinale. Dort wartet am Donnerstag Kanada, dass in der Parallelgruppe mit zwei Siegen und einer Niederlage Zweiter geworden war.