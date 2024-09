Paralympics: Tanja Scholz kämpft trotz Erkältung um zweite Medaille

SID 06.09.2024 • 11:49 Uhr Die Schwimmer haben in Paris bereits sieben Medaillen geholt. Am Abend könnten weitere dazukommen.

Schwimmerin Tanja Scholz kann bei den Paralympischen Spielen in Paris trotz Erkältung auf ihre zweite Medaille hoffen. Die 40-Jährige schwamm fünf Tage nach ihrem Triumph über 150 m Lagen auch über die 50 m Freistil souverän ins Finale, 40,99 Sekunden reichten für die drittbeste Zeit in den Vorläufen der Startklasse S4. Die Brasilianerin Lidia Vieira da Cruz schwamm mit paralympischem Rekord von 38,61 Sekunden gut zwei Sekunden schneller.

Scholz kämpft trotz Erkältung

"Ich bin echt erkältet, es hat mich echt umgehauen gerade. Es ist gut, dass ich überhaupt an den Start gehen konnte", sagte Scholz: "Es klingt echt unprofessionell, aber was soll jetzt noch kommen. Ich werde heute Abend nochmal richtig genießen und alles geben." Sie sei nach ihrem Triumph über die Lagenstrecke "schon so glücklich". Das Finale startet um 20.03 Uhr.

Topf auf Medaillenjagd

Die Chance auf seine dritte Medaille in der Arena la Defense bekommt Josia Topf. Der Gold- und Silbermedaillengewinner schwamm in 49,11 Sekunden in den Vorläufen über 50 m Freistil der Startklasse S3 die fünftbeste Zeit und qualifizierte sich souverän für den Endlauf (19.33). "Es gab viele gute Parts, aber auch ein paar nicht so gute", sagte der Erlanger: "Die ersten 25 Meter waren maximal. Am Abend schauen wir, dass ich die anderen 25 Meter genauso hinkriege."

Braunschweig zittert sich ins Finale