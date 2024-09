Paralympics: Tobias Meyer verpasst erneut das Finale – Drama in Paris!

Sportschütze Tobias Meyer hat bei den Paralympischen Spielen in Paris auch bei seinem zweiten Einsatz den Finaleinzug verpasst. Der 25-Jährige kam in der Qualifikation mit der Freien Pistole über 50 m auf Rang 13, drei Ringe fehlten in der Klasse P4 zum Finaleinzug. Nur die besten Acht qualifizierten sich für die am Nachmittag angesetzte Medaillenausscheidung im Chateauroux Shooting Centre.