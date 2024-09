Paralympics: Deutsche Bewerbung als Chance für Sport und Gesellschaft

Erfolgsfaktor Heimspiele

Es werde öffentlich "immer wieder der Medaillenspiegel zitiert. Und schaut man sich die ersten sieben Nationen an, sind das alles Nationen, in denen zuletzt Spiele stattgefunden haben oder bald stattfinden werden." Spiele im eigenen Land würden "als Höhepunkt" sehr viel freisetzen, "im Sport, im Bewusstsein, an Geld und Bewegung in der Gesellschaft".