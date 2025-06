Paralympische Bewegung: Neuer IPC-Campus in Bonn eröffnet

SID 24.06.2025 • 18:56 Uhr Nach umfangreicher Renovierung zählt die Zentrale des Internationalen Paralympischen Komitees zu den Bürogebäuden mit den wenigsten Barrieren im Land.

In Anwesenheit des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ist am Dienstag in Bonn die neue Zentrale des Internationalen Paralympischen Komitees eröffnet worden. Der IPC-Campus am Rhein ist in der ehemaligen Landesvertretung Nordrhein-Westfalens beim Bund untergebracht. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten zählt der Bau zu den Bürogebäuden Deutschlands mit den wenigsten Barrieren.

„Die Einweihung des IPC-Campus ist ein großer Moment für das Sportland Nordrhein-Westfalen und unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Inklusion, Barrierefreiheit und sportlicher Exzellenz. Nordrhein-Westfalen ist bereit, um nachhaltig und auf höchstem Niveau Olympische und Paralympische Spiele auszurichten“, sagte CDU-Politiker Wüst. 42 Millionen Euro hat das Land NRW in den Campus investiert. „Das neue Zuhause des IPC in Bonn unterstreicht auch die Kraft des Sports für eine inklusivere Gesellschaft“, sagte Wüst.

Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, sprach von einem „Meilenstein in der Entwicklung und Geschichte des IPC“ und sprach dem Land NRW, der Bundesregierung und der Stadt Bonn seinen Dank aus. „Das IPC ist stolz darauf, Bonn seit 1999 unsere Heimat zu nennen – eine Stadt, die es uns ermöglicht hat, als Organisation zu wachsen und unsere transformative Arbeit weltweit noch wirkungsvoller zu gestalten.“

Das IPC war 1989 in Düsseldorf gegründet worden. Seit 1999 saß die Organisation an der Adenauerallee in einem Gebäude gegenüber des Palais Schaumburg in Bonn, dem ehemaligen Amtssitz des Bundeskanzlers zu Zeiten der „Rheinischen Republik“.

