fünf Tipps um aus der Sex-Krise zu kommen

Hier sind Überraschungsmomente der Gewinnbringer. Buchen Sie eine Nacht in einem Hotel, arrangieren Sie das Treffen vielleicht sogar wie unter Fremden – mit einem ersten Date an der Bar. Wer noch weitergehen will, kann das ganze zu einem richtigen Rollenspiel werden lassen – und so auch viel Neues über die Fantasien des Partners herauskitzeln. Und danach? Entspannen!