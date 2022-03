Auslosung am 1. April: Mit Ballack und Fuss in die WM bei MagentaTV starten

Als einziger Anbieter zeigt MagentaTV alle 64 Spiele der FIFA WM 2022 live, davon 16 exklusiv mit Top-Partien in der K.O.-Runde. Die Weltmeisterschaft ist zusätzlich in hochwertiger UHD-Qualität erlebbar. Mit der Gruppen-Auslosung am 1. April startet MagentaTV ab 17.30 Uhr in die WM-Vorberichterstattung. Das Team um Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Wolff Fuss sowie Thomas Wagner kommentiert das Geschehen in Katar rund acht Monate vor dem Auftaktspiel. Besonders spannend: Welche Gegner werden der deutschen Nationalmannschaft zugelost und welche Chancen erwachsen unter dem neuen Teamchef Hansi Flick. „Für mich steht fest, dass Hansi Flick als Bundestrainer der richtige Mann am richtigen Ort ist“, sagt Wolff Fuss. Denn: „Er hat eine Gabe im Umgang mit Menschen. Eine Gabe zu überzeugen und eine Gabe, Teamgeist zu vermitteln.“ Den Beweis habe er schon beim WM-Triumph als Löws rechte Hand erbracht. Und 2020, als er den FC Bayern in Lissabon zum Champions League-Sieger coachte. „Große Turniere gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den besten Individualisten, sondern das Team, welches neben Qualität auch das Besondere hat!“ Die DFB-Auswahl verfüge ohnehin über herausragende Spieler, den „Tick mehr“ durch Flick brauche Deutschland in Katar auch.