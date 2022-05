Erlebe die Eishockey-WM mit der PENNY Supporting 6

Aufgeteilt in vier Gruppen besuchen sie nicht nur zwei bis drei WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sondern erleben ein mit dem Deutschen Eishockeybund abgestimmtes, exklusives Programm. Mal ist es ein Talk mit Toni Söderholm und den Spielern, eine Hafenrundfahrt durch Helsinki oder ein gemeinsamer Fan-Abend in der Kneipe. Gewohnt wird übrigens in der coolsten Fan-WG.