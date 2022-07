Norweger gewinnt $10 Millionen beim Main Event

Nicht viel später war es dann so weit. Auf dem Tisch lagen 4♥️2♥️2♣️8♠️Q♣️. Jørstad stellte Attenborough erneut All-In und die nächste schwere Entscheidung stand für den Australier an. „Können wir es mal andersrum machen? Ich stell rein und Du denkst nach?“ Attenborough entschied sich mit J♣️4♠️ für den Call, um in die bessere Hand Q♦️2♠️ zu schauen.