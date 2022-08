Casino Abenteuer in London

Also ging es am Freitagabend in eines der Londoner Live-Casinos. Ich entschied mich für das EMPIRE Casino am Leicester Square. Ich war nicht davon ausgegangen sofort einen freien Platz zu bekommen, da ich nicht vorreserviert hatte. Ich konnte jedoch kaum glauben, was ich vor Ort erlebte. Freitagabend, 20 Uhr und in einer Millionenmetropole wie London liefen lediglich 4 der 10 verfügbaren Pokertische. Die zweite Überraschung dann gleich hinterher. Darunter kein einziger PLO-Table! An den laufenden Tischen wurden lediglich NLH mit kleinen Blinds gespielt. Ich ging zum Registration Desk und ließ mich auf die PLO-Liste setzen. Man teilte mir mit, dass wohl zeitnah ein Tisch eröffnet würde. Und in der Tat dauerte es keine 5 Minuten, bis es losging. Offenkundig hatten einige der Stammgäste gewittert, dass da ein ahnungsloser Tourist wie ich – dessen Gesicht sie eben noch nie gesehen haben, zudem noch mit weiblicher Begleitung – bereit war schnell mal ein paar Hundert Pfund los zu werden. Die heimischen Geier sollten sich täuschen.