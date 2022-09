Poker News: Die dunkle Seite des Ruhms

In und um Deutschland haben wir endlich wieder ordentlich Poker-Action. Im King‘s Casino in Rozvadov ist ja eh immer was los. Das muss man kaum noch erwähnen. Dieses Wochenende geht es dort zum Beispiel beim „Big Wrap“ alles um Pot-Limit Omaha. Aber es gibt auch allerlei Poker-Spaß in anderen Casinos. Wir haben hier mal ein paar ausgewählte Events für euch aufgelistet.