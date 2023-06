1,2 Millionen Dollar! Deutscher kämpft bei World Series of Poker um Mega-Jackpot

Was wäre das für ein Gewinn! Und passenderweise nennt sich das Turnier „Millionaire Maker“.

Bei der World Series of Poker in Las Vegas hat der Deutsche Andreas Kniep die Chance auf den Jackpot. Und der kann sich sehen lassen! 1,2 Millionen US-Dollar beträgt die Siegprämie.

Zum Vergleich: 1.500 Dollar Einsatz musste Kniep bezahlen, nun führt er die noch verbliebenen 41 Spieler an und kämpft heute um den Sieg.

Kniep kämpft um Jackpot in Las Vegas

Dass der Berliner immer noch dabei ist, ist außergewöhnlich. Ganze 10.416 Teilnehmer meldeten sich an, von den 41 verbliebenen hat Kniep die meisten Chips. Schon jetzt hat er 36.000 Dollar sicher, will aber den großen Wurf landen.

Unbekannt ist der Deutsche mit den langen Haaren und der Holz-Krawatte übrigens nicht. Mehr als 700.000 Dollar konnte er in seiner bisherigen Karriere an Siegprämien abräumen. Beim großen Main Event der WSOP 2021 belegte er als bester Deutscher Rang 18 für $305.000. Kniep arbeitet schon seit Jahren in den USA, aktuell als Ingenieur beim Musk-Unternehmen Space-X.