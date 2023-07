149 Spieler werden kommende Nacht in den sechsten Tag des Main Events in Las Vegas gehen. Aus Sicht der deutschsprachigen Poker-Community ruhen die letzten Hoffnungen mittlerweile auf nur noch vier Spielern. Der in Deutschland lebende Türke Osman Ihlamur liegt auf Rang 30, Jan-Peter Jachtmann auf Rang 36 und als bester Deutscher Tim Van Loo mit Rang 11. Einziger verbliebener Österreicher ist Matthias Auer auf Platz 74.