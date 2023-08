Ab ins Paradies

Am vergangenen Sonntag ist der Startschuss zur World Series of Poker Online 2023 gefallen. Ein Event sticht dabei hervor. Die Rede ist vom $1.500 MILLIONAIRE MAKER in Paradise (Event #17) mit einem garantierten Preispool in Höhe von $5 Millionen, das die WSOP Online mit der WSOP Paradise auf den Bahamas verbindet.

WSOP Paradise

von Martin Pott 26.08.2023 • 10:27 Uhr