Erobert Leon die WSOP Online im Sturm?

Vogelsang solide, Schillhabel enttäuschend

Insbesondere für Stefan Schillhabel verlief der entscheidende Spieltag beim $1.500 MONSTER STACK enttäuschend. Der Bracelet-Gewinner der WSOP Online 2022 war bei noch 33 Spielern vom aussichtsreichen Platz sechs gestartet, musste sein Traum vom Sieg aber schon auf Platz 22 für $8.451 Preisgeld begraben. Christoph Vogelsang erreichte den Final Table der letzten neun Spieler und beendete das Turnier auf einem guten 5. Platz für $73.307. Ganz zufrieden wird die Nummer 23 der weltweiten Geldrangliste aber nicht sein, denn ein Bracelet fehlt weiterhin in seiner Sammlung.

Das spielten am Ende zwei ebenfalls in Österreich lebende Pokerspieler aus. Das begehrte Bracelet samt $231.821 Prämie schnappte sich der völlig unbekannte ‚EEewashu99′. Heads-up verwies er Hristo Anastassov aka ‚icho‘ auf Platz zwei. Der Bulgare lebt seit vielen Jahren in Wien, ist ein Regular bei GGPoker und hat sich auch als Poker-Streamer bei Twitch einen Namen gemacht. Mit $173.840 Preisgeld erzielte er einen seiner größten Erfolge.

Das Ergebnis:

Entries: 1.207

Preispool: $1.719.975

1. ‚EEewashu99′ (Österreich), $231.821

2. Hristo Anastassov (Bulgarien), $173.840

3. ‚Moose is Loose‘ (Zypern), $130.362

4. ‚KVSH1′ (Brasilien), $97.757

5. Christoph Vogelsang (Deutschland), $73.307

6. Vialijs Zavorotnijs ‚chegochego‘ (Litauen), $57.973

7. ‚fer_90_1′ (Ecuador), $41.224

8. ‚GodsofMongols‘ (Österreich), $30.913

9. Shannon Shorr (USA), $23.182

Leon Sturm greift erneut Platz eins der GGMillion$-Jahresrangliste an

Die starke Form von Leon Sturm hält an. Der Bracelet-Gewinner der WSOP 2023 in Las Vegas hat zum zweiten Mal in diesem Monat das Finale beim $10.300 GGMillion$ erreicht, diesmal mit einer deutlich besseren Ausgangsposition. Anfang August ging er als Shortstack in die Entscheidung und kam nicht über Platz acht hinaus. Diesmal liegt er im Zwischenklassement mit 1.357.728 Chips (38,8 Big Blinds) auf Platz vier.

Bei 135 Entries wurde in dieser Woche ein Preispool in Höhe von $1.350.000 erzielt, die Siegprämie beträgt $293.361. Obwohl das Line-Up zum Final Table mit Sturm, Bryn Kenney, Duco Haven, Biao Ding und Johannes Straver absolut hochklassig besetzt ist, gibt es diesmal einen haushohen Favoriten. Der in Irland lebende Bulgare Alex Kulev führt das Feld mit 5.086.350 Chips ganz klar an. Er wie auch, wie man große Turniere gewinnt. Vor gut sechs Wochen holte er in Las Vegas beim $50.000 WSOP High Roller (Event #84) sein erstes Bracelet und über $2 Millionen. Das GGMillion$ gewann er zuletzt im November 2022, ehe er sich im Dezember auch einen Gold Ring bei der WSOP Circuit Winter Series auf GGPoker schnappte.

Für Sturm, der sein WSOP-Bracelet ebenfalls bei einem $50.000 High Roller (Event #23) gewonnen hat, geht es heute Abend zusätzlich um die Führung in der GGMillion$-Jahresrangliste. Vor allem durch seinen Sieg Anfang Juni beim World Festival liegt er mit einem Profit von $1.273.161 auf Platz drei. Der US-Amerikaner Asher Conniff aka ‚Hawwww‘ bringt es auf $1.461.000, so dass Sturm bereits mit dem Preisgeld für Platz zwei ($229.103) vorbeiziehen kann.

Zu sehen ist der Final Table wie gewohnt am Dienstag ab 20 Uhr im YouTube-Kanal von GGPoker.

Days Line-Up zum $10.300 GGMillion$ Finale am 29. August:

Entries: 135

Preispool: $1.350.000

1. Alex Kulev (Bulgarien), 5.086.350 Chips (145,3 Big Blinds)

2. Duco Haven (Niederlande), 1.915.527 (54,7)

3. Biao Ding (Hong Kong), 1.445.085 (41,3)

4. Leon Sturm (Deutschland), 1.357.728 (38,8)

5. Bryn Kenney (USA), 1.089.399 (31,1)

6. ‚Tedwina Slowsby‘ (Russland), 938.836 (26,8)

7. ‚boss n8[vn] (Vietnam), 854.992 (24,4)

8. Johannes Straver ‚Hazes‘ (Schweden), 745.704 (21,3)