Heute deutsche Bracelets bei WSOP möglich

Schillhabel startet von Platz sechs ins Finale

Am Sonntag wurden beim $1.500 MONSTER STACK No-Limit Hold‘em (Event #6) 1.207 Entries registriert, so dass der Preispool mit $1.719.975 gefüllt war. Den Großteil spielen heute Abend ab 20 Uhr die 33 Finalisten aus. Auf den kommenden Champion warten neben dem Bracelet $231.825 Prämie.

Christoph Vogelsang schrammte vor einem Jahr bei der WSOP in Las Vegas knapp an seinem ersten Bracelet vorbei, musste sich bei der $25.000 Heads-Up Championship mit Platz zwei für $315.029 zufriedengeben. Mit Über $28 Million an Live-Turnierpreisgeldern ist der Wahl-Londoner die Nummer zwei der deutschen Geldrangliste hinter GGPoker Ambassador Fedor Holz und die Nummer 23 weltweit. Der 38-Jährige geht heute Abend mit 2.584.096 Chips von Platz 13 in den Finaltag.