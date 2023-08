Koon und Ivey dominieren Triton-Abschluss

Auch Phil Ivey war zum zweiten Mal in London erfolgreich, baute seine Triton-Bilanz dadurch auf fünf Titel aus. Beim $25.000 Short Deck Ante Only Turbo sorgten 33 Entries für einen Preispool in Höhe von $825.000, die Siegprämie für Ivey belief sich auf $280.500. Platz zwei ging an Danny Tang ($193.800) aus Hong Kong. Tang hatte vor wenigen Tages das letzte $60K NLHE der Series gewonnen und damit seinen vierten Triton-Titel in diesem Jahr.