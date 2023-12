Hai-Alarm bei WSOP Paradise

Eigentlich sollte sich in diesen Tagen im Atlantis Resort auf den Bahamas alles um die Haie an den Pokertischen der World Series of Poker Paradise drehen. Doch leider bestimmen aktuell echte Haie die Schlagzeilen der südöstlich von den USA im Atlantik gelegen Inselgruppe.

Schwimmen auf Paradise Island aktuell gefährlich

© Lennart Hennig

von Robin Scherr 08.12.2023 • 08:02 Uhr